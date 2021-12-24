Степанова и Букин набрали на 3 балла меньше, чем Пападакис и Сизерон на чемпионате Франции

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, выиграли золото на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. В произвольном танце они заработали 134,61 балла, общий результат по сумме двух прокатов составил 223,37 балла.
Примечательно, что чемпионы России набрали на 3,59 балла меньше, чем Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (226,96) на победном для себя чемпионате Франции, который прошёл на минувшей неделе.
Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Пара проводит первый сезон во взрослых турнирах. 18-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 декабря 2021
-
16:24
-
16:23
-
16:22
-
16:13
-
16:11
-
16:04
-
15:57
-
15:54
-
15:50
-
15:45
-
15:45
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:39
-
15:39
-
15:34
-
15:32
-
15:27
-
15:24
-
15:18
-
15:18
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:50
-
14:50
-
14:46
-
14:38
-
14:24
-
14:14
-
14:00
-
13:53
-
13:38
-
13:26