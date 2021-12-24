Степанова и Букин набрали на 3 балла меньше, чем Пападакис и Сизерон на чемпионате Франции

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, выиграли золото на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. В произвольном танце они заработали 134,61 балла, общий результат по сумме двух прокатов составил 223,37 балла.

Примечательно, что чемпионы России набрали на 3,59 балла меньше, чем Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (226,96) на победном для себя чемпионате Франции, который прошёл на минувшей неделе.



Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Пара проводит первый сезон во взрослых турнирах. 18-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла).

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