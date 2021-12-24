Александра Степанова и Иван Букин стали двукратными чемпионами России

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, во второй раз подряд выиграли чемпионат России. В первый раз они одержали победу год назад, в сезоне-2020/2021. До этого они четырежды подряд завоёвывали серебро.
На чемпионате России в Санкт-Петербурге Степанова и Букин по сумме двух прокатов заработали 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали восьмыми. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись перед произвольным танцем ввиду обострения травмы спины у партнёра.
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- 24 декабря 2021
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