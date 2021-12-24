Дэвис и Смолкин в произвольном танце на ЧР получили на пять баллов больше личного рекорда

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в произвольном танце на чемпионате России получили на пять баллов больше личного рекорда.



Их личный рекорд был установлен осенью на Кубке Варшавы – 118,60 баллов. На чемпионате России в Санкт-Петербурге они набрали 123,71. Итоговая оценка тоже выше личного рекорда – 207,70 против 199,90.



Напомним, российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, одержали победу на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. В произвольном танце они заработали 134,61 балла, общий результат по сумме двух прокатов составил 223,37 балла.



Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Пара проводит первый сезон во взрослых турнирах. 18-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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