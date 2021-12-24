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Видео: прокат произвольной программы Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России

Видео: прокат произвольной программы Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, заняли второе место на чемпионате России. Предлагаем вашему вниманию видео проката произвольной программы дуэта.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду

1. Александра Степанова/Иван Букин — 223,37
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 207,70
3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 195,75
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 195,65
...8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 179,50

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