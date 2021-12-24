«Когда Тиффани откаталась, я заплакала!» Бестемьянова — о выступлении Загорски и Гурейро

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала инцидент, случившийся с фигуристкой Тиффани Загорски на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Спортсменке, выступающей в паре с Джонатаном Гурейро, стало плохо во время проката. Её унесли на руках.

«Героизм Тиффани был абсолютно оправдан! Ей медаль! Просто умница! Когда она откаталась, я заплакала. Загорски отдала всё, что могла. Это поднимает спорт в моих глазах. Конечно, надо узнать, что с ней, видеть всё это было грустно. Но Тиффани — просто герой», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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