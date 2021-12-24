Глеб Смолкин прокомментировал серебро на чемпионате России

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, прокомментировал завоевание серебряной медали на чемпионате России. Дуэт Дэвис/Смолкин уступил только Александре Степановой и Ивану Букину.
«Поздравляю ребят с титулом и бронзой. Для нас это дебютный ЧР, рады выступить здесь и кататься для публики. Надеемся, продолжим прогрессировать и развиваться.
Не думаем о сенсациях, наша задача — сделать свою работу на максимум, получить удовольствие и подарить его зрителям. То, что удалось взять серебро на дебютном ЧР — это потрясающий результат, но для нас это не первостепенная задача. Наша задача — развиваться, чтобы успехи были не неожиданностью, а результатом закономерной работы», — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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