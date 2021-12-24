Иван Букин — о победе на ЧР: опустошение. Хочется выдохнуть, отдохнуть, поспать

Российский фигурист Иван Букин прокомментировал победу в танцах на льду на чемпионате России.



«Честно, эмоции сегодня были потрясающие. Было нервозно, потом радостно. Сейчас опустошение, потому что старт прошёл. Хочется выдохнуть, отдохнуть, поспать», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, одержали победу на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. В произвольном танце они заработали 134,61 балла, общий результат по сумме двух прокатов составил 223,37 балла.



Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла).

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