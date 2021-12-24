Худайбердиева и Базин прокомментировали завоевание бронзы на чемпионате России

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали завоевание бронзы на чемпионате России.

«Сделали свой максимум, рады бронзе ЧР. Не будем забывать, что отсутствовали лидеры нашей команды. Наша задача — быть всегда в боевой готовности, чтобы, если что вдруг случится, мы не подвели. Но надеемся, ничего не случится и наша российская пара — одна из самых лучших пар в мире — будет отстаивать честь страны на главных стартах. Мы будем работать», — передаёт слова Худайбердиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Мы очень рады выступать на таких крупных соревнованиях с такой поддержкой зрителей. Мы переполнены эмоциями — от атмосферы ЧР до наших прокатов. Мы показали максимум, довольны собой», — добавил Базин.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!