Видео проката Загорски и Гурейро, во время которого Тиффани стало плохо

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонантан Гурейро, выступающие в танцах на льду, заняли восьмое место на чемпионате России. Их прокат в произвольной программе получился драматичным. Партнёрше стало плохо, но она смогла докатать номер до конца.

Предлагаем вашему вниманию видео проката произвольной программы дуэта.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на сайте Первого канала.

После окончания номера Тиффани сразу отправили к врачам, её унесли на руках. За своё выступление Загорски и Гурейро получили 100,14 балла. В сумме баллов за две программы они набрали 179,50 балла. Чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин.

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