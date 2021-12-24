Дочь Этери Тутберидзе двумя словами отреагировала на завоевание серебра на ЧР

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, двумя словами прокомментировала завоевание серебряной медали на чемпионате России. Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Прекрасные впечатления», — передаёт слова Дэвис корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, Дэвис и Смолкин проводят первый сезон во взрослых соревнованиях.
Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду
1. Александра Степанова/Иван Букин — 223,37
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 207,70
3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 195,75
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 195,65
...8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 179,50
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