Дочь Этери Тутберидзе двумя словами отреагировала на завоевание серебра на ЧР

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, двумя словами прокомментировала завоевание серебряной медали на чемпионате России. Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Прекрасные впечатления», — передаёт слова Дэвис корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Дэвис и Смолкин проводят первый сезон во взрослых соревнованиях.

Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду

1. Александра Степанова/Иван Букин — 223,37

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 207,70

3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 195,75

4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 195,65

...8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 179,50

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