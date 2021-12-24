Илья Авербух — о Загорски и Гурейро: ребятам нужно искать себя в дальнейшей жизни

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал инцидент, произошедший с фигуристкой Тиффани Загорски на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Спортсменке, выступающей в паре с Джонатаном Гурейро, стало плохо во время проката. Её унесли на руках.

«Загорски и Гурейро понимали, что если они не выступят на этом чемпионате России, то в принципе это уже конец их карьеры. Они шли ва-банк. Понятно, что сейчас не всё получилось, физически Тиффани не хватило сил. Очень жаль, что вмешалась болезнь. Желаю Тиффани скорейшего выздоровления.

Ребятам нужно искать себя в дальнейшей жизни. Дуэт Загорски и Гурейро уже давно выступает, ребята были участниками крупнейших турниров, в том числе и Олимпийских игр. Дальше им будет уже очень сложно продолжать бороться с молодыми парами в следующее четырёхлетие», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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