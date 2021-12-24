Дмитрий Алиев: слёзы накатываются. Этот чемпионат России хочется стереть, как в «Матрице»

Фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге. По сумме программ он получил 251,40 балла.

«Нет положительных эмоций. Слёзы накатываются, если честно. Не знаю, что за сезон был, мне очень жаль, что так вышло. Как-то всё поменялось, вообще по-другому стало. Если опираться на вчерашние слова, для меня было неожиданное катание. В подготовке к чемпионату России ответил себе на многие вопросы, привнёс в своё тело уверенность. Очень обидно, что от этого страдаю не только я, а команда, которая со мной шла, вкладывала в меня силы. А я, можно сказать, не оправдал этого всего.

Поменялся сам подход к тренировочному процессу, удовольствие на льду. Были тяжёлые моменты на тренировках, когда появлялась слабина, которая была в начале сезона. Но эти моменты мной постепенно преодолевались, на протяжении подготовки к чемпионату России я чувствовал подъём. А старт — это ещё плюс к морали. По себе знаю, что старт, наоборот, на подъёме.

Стала появлялась стабильность, качество тренировок улучшилось. Настроение, желание, много работы было, это очень помогло. На тренировках я сам от себя балдею, кайфую, чувствую, как из-под ног вихрь идёт. Но реализовать это в программе тяжело — объективно, этого нет. Если бы это было начало сезона, я бы бросил, докатывал. Здесь не хотел, хотелось доехать, с чем есть.

В начале сезона было много турниров — Финляндия, два Гран-при. Была возможность вообще не ехать с той подготовкой, которая была, но я ездил на все турниры, набирался опыта. Очень странно в этом сезоне, что я не пропускал летний период подготовки.

Может, надо сделать перерыв? Не знаю, может быть. Об этом трудно говорить. Сейчас надо подумать, сегодня выпить крепкого чаю и подумать. Этот чемпионат России хочется стереть, как в «Матрице». Обидно за свой коллектив, за тренеров. Я им дарил много возможностей быть на многих турнирах, они тоже хотят состояться как тренеры. Сегодня я ни себе, ни им не дал эту возможность быть на Олимпиаде, ещё где-то», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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