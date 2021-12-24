Дмитрий Алиев: останусь ли на следующий олимпийский цикл? Да вы что, я старый

Российский фигурист Дмитрий Алиев ответил на вопрос о продолжении карьеры. По сумме двух программ на чемпионате России в Санкт-Петербурге 22-летний спортсмен получил 251,40 балла.

«Останусь ли на следующий олимпийский цикл? Да вы что, я старый… Ну как, я молодой, побрился. А чёрт его знает, этот спорт — такая штука. Как жизнь вся, кубарем. Может, я к следующей Олимпиаде, наоборот, буду богом фигурного катания. Кто знает? Посмотрим.



Как видите, не удалось решить проблемы. Тренировки — хорошо, выступление — не очень. Может, что-то одно выстрелит близко к «хорошо». Но хочется идеально катать на стартах, чтобы всё от зубов отскакивало. А не так, чтобы — ой, вытащил программу, молодец какой. Сменить тренерскую группу? Ни за что, никогда и не про меня», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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