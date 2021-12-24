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Артур Даниелян оценил выступление в произвольной программе на чемпионате России

Артур Даниелян оценил выступление в произвольной программе на чемпионате России
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Фигурист Артур Даниелян прокомментировал своё выступление в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Судьи оценили его прокат в 160,61 балла.

«Сегодня чувствовал волнение чуть побольше, потому что знал, что надо откатать чисто. Тогда я практически выполню цель на старт, за исключением вчерашних четверных тулупов. Сегодня сделал тулуп, упал с сальхова, допустил ещё пару ошибок, проиграл небольшой разрыв от первого места. Как обычно в этом году, отдаю свои баллы на простых элементах.

Чистые прокаты на тренировках появились не так давно и бывают не так часто. До этого и на тренировках не всегда всё складывалось, но надо с чего-то начинать. Операция на выступлениях сейчас уже не сказывается. Надо быстрее втягиваться, уже полсезона прошло», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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