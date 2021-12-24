Андрей Мозалёв: сделал всё, что мог, более или менее доволен своим результатом

Российский фигурист Андрей Мозалёв высказался о своём выступлении в произвольной программе на чемпионате России. Мозалёв набрал 278,28 балла по итогам двух программ и вышел в лидеры перед выступлением заключительной группы фигуристов.



«Это точно не прокат жизни! Во-первых, я упал — это уже нехороший прокат. Самое лучшее выступление в произвольной у меня пока было во Франции. Если отберусь на Олимпиаду, скорее всего, так и оставлю программу, буду нарабатывать этот контент. Если не попаду, думаю, буду ещё как-нибудь усложнять.



Идею произвольной программы предложил Кирилл Анатольевич (Давыденко. — Прим. «Чемпионата»), он давно хотел поставить под такую музыку, но я ещё не дорос, когда он хотел. Сейчас дорос, прибавил в катании, и решились поставить. На данный момент я сделал всё, что мог, более или менее доволен своим результатом. Не знаю, придётся ли после ЧЕ ехать ещё на прокаты, готов ко всему», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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