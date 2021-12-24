Загитова пришла на чемпионат России в футболке с изображением Татьяны Тарасовой

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова посетила чемпионат России в футболке с изображением заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Загитова появилась в телетрансляции во время проката произвольной программы у мужчин.

Напомним, 14 декабря Тарасова попала в больницу в связи с высоким давлением. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.

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