Загитова пришла на чемпионат России в футболке с изображением Татьяны Тарасовой
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова посетила чемпионат России в футболке с изображением заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Загитова появилась в телетрансляции во время проката произвольной программы у мужчин.
Напомним, 14 декабря Тарасова попала в больницу в связи с высоким давлением. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.
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