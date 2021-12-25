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Фигурное катание, чемпионат России — 2022, Санкт-Петербург, спортивные пары: где смотреть, во сколько начало

Фигурное катание, чемпионат России, пары: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 25 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге спортивные пары выступят с произвольной программой. Начало соревнований запланировано на 15:30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Первого канала.

Топ-5 по итогам короткой программы
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 83,74.
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 82,84.
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 78,68.
4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев — 76,26.
5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин — 75,40.

В прошлом году чемпионами России в соревнованиях пар стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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