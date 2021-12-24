Американский журналист — о прокате Коляды: слишком много ошибок и многовато надбавок
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Американский журналист Джеки Вонг отреагировал на прокат произвольной программы фигуриста Михаила Коляды на чемпионате России. На момент написания новости Коляда лидирует в одиночном катании у мужчин с суммарным баллом 283,70.
«Слишком много ошибок и многовато высоких надбавок за подобные оплошности в этой программе, я бы поставил Мозалёва впереди Коляды», — написал Вонг у себя в «твиттере».
Сейчас проходит прокат произвольной программы у мужчин в рамках чемпионата России. На данный момент лидирует Михаил Коляда, второй — Андрей Мозалёв, третий — Пётр Гуменник.
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