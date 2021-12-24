Ерохов: не хватило чуть собранности. Расслабился, зная, что сложные элементы позади

Российский фигурист Алексей Ерохов высказался о собственном прокате на чемпионате России в Санкт-Петербурге. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 261,48 балла.
«Собранности чуть-чуть не хватило, пошёл после сделанных элементов, когда уже подустал. Проблемы лично во мне — расслабился, зная, что сложные элементы позади. Вообще не думал об Олимпиаде — ни во время проката, ни вчера вечером. Хотелось бы дальше работать и ездить на главные старты, хотя бы начать. Я для этого много работал, для меня точно не сенсация то, что я претендовал здесь на высокие места. Знаю, на что я был способен. Теперь — работать дальше, сейчас не время отдыхать. Пока не знаю, какие турниры будут», — передаёт слова Ерохова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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- 24 декабря 2021
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