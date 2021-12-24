18-летний Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию

Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Чемпионат России. Мужчины. Результаты по итогам короткой и произвольной программы

1. Марк Кондратюк — 284,37.

2. Михаил Коляда — 283,70.

3. Андрей Мозалёв — 278,28.

4. Евгений Семененко — 274,28.

5. Пётр Гуменник — 267,45.

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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