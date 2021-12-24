Игнатов рассказал о серьёзных проблемах с коньками на чемпионате России

Российский фигурист Макар Игнатов подвёл итоги своего выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Он занял лишь 10-е место. Победу одержал Марк Кондратюк, вторым стал Михаил Коляда, а третьим — Андрей Мозалёв.
«Проблемы в голове — следствие проблем с коньками. Два месяца катаюсь — они ломаются, с конца сентября — начала октября это началось. Новые коньки раскатывать не так просто, это тоже нужно время. А старые сломаны ещё больше. Мне делают индивидуально, это не помогает. Я был готов.
Какие ощущения, когда судьбу четырёхлетнего цикла решают коньки? Отстой. Не говорю, что коньки виноваты. Это всё в совокупности. Выходил, несмотря на это, катался, боролся. Делаю прыжок, приземляюсь — нога не держит. Все выезды — в такое «г». Не знаю...» — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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- 24 декабря 2021
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