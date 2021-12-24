Фото: реакция Кондратюка на сенсационную победу в чемпионате России по фигурному катанию
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Появилась первая реакция 18-летнего Марка Кондратюка на победу на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсмен узнал об итогах мужского одиночного катания, находясь в комнате для промежуточного лидера.
Напомним, российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.
Серебро чемпионата России завоевал медалист Олимпийских игр-2018 Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).
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