Фото: реакция Кондратюка на сенсационную победу в чемпионате России по фигурному катанию

Появилась первая реакция 18-летнего Марка Кондратюка на победу на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсмен узнал об итогах мужского одиночного катания, находясь в комнате для промежуточного лидера.

Напомним, российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

Серебро чемпионата России завоевал медалист Олимпийских игр-2018 Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!