Марк Кондратюк: до сих пор не верю, что способен победить на чемпионате России

Российский фигурист Марк Кондратюк, ставший победителем мужских соревнований на чемпионате России, поделился эмоциями.
«Верил ли, что способен победить? Нет, и до сих пор в это не верю. Я как бы понимаю это, но не до конца осознаю. Что касается того, кто должен победить, а кто нет — это спорт, тут бывает такое.
Вчера старался не думать, что я на соревнованиях. То есть просто отдохнуть, а завтра снова покататься — без какого-то сильного напряжения. Не выходил побеждать, вышел просто покататься, постараться принести зрителям удовольствие. Надеюсь, получилось.
Моя реакция сразу после выступления? Наверное, я понимал, что мой прокат не то чтобы чистый, но хороший. Я ещё вчера подумал, что, наверное, это то место, где надо постараться выдать максимум в плане эмоций. Когда, если не сейчас?» — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.
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- 24 декабря 2021
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