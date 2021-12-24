Загитова поедет на Олимпиаду-2022 в качестве репортёра от Первого канала
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что отправится на зимние Олимпийские игры в Пекин (Китай) в качестве репортёра от Первого канала.
«Я хочу сказать, что очень волнуюсь сейчас, потому что такая честь ехать на Олимпиаду, но уже в качестве репортёра от Первого канала. Это очень почётно для меня», — сказала Загитова в эфире Первого канала.
Напомним, ранее сегодня, 24 декабря, российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании среди мужчин. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.
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