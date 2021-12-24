Марк Кондратюк: не ожидал, что выиграю

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал результаты чемпионата России.

«Если честно, не ожидал, что выиграю. Эмоций пока никаких. Не считаю, что я лидер сборной. Сегодня — возможно, вообще — нет», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла. Серебро чемпионата России завоевал медалист Олимпийских игр-2018 Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!