Загитова дала Кондратюку напутствие перед Олимпийскими играми
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова обратилась к российскому фигуристку Марку Кондратюку, который стал чемпионом России. На турнире происходил отбор спортсменов для участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).
«Вот мои советы перед поездкой в Пекин. Просто не думай об Олимпиаде — работай, как ты работаешь, выходи. Ты всё умеешь делать. Главное — верь в себя. Думаю, тренеры, твои болельщики и мы будем за тебя болеть, переживать. Ты уже вошёл в олимпийскую сборную. Это определённая ответственность», — сказала Загитова в эфире Первого канала.
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