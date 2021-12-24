Андрей Мозалёв: не ожидал, что стану третьим

Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал результаты чемпионата России.

«Очень понравилась обстановка на этом чемпионате России — она была боевой, зрители хорошо поддерживали. Не ожидал, что стану третьим, не совсем чисто откатал, упал с акселя. Последних ребят уже не смотрел, очень сильно переживал.

Четверной аксель? Точно попробую, но чуть попозже. Мне нравятся обе программы, это случайность, что короткую откатал не очень хорошо, а произвольную лучше. С какими чувствами буду ожидать воскресного исполкома, где определят состав на чемпионат Европы? Думаю, надо спокойнее к этому относиться, потому что я уже сделал то, что могу. Федерация будет решать. Моя совесть чиста, почти», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.