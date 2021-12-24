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Марк Кондратюк прокомментировал завоевание путёвки на Олимпийские игры

Марк Кондратюк прокомментировал завоевание путёвки на Олимпийские игры
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Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал завоевание путёвки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Кондратюк стал победителем чемпионата России, он опередил соотечественника Михаила Коляду.

«Мне казалось, что отобраться на Олимпиаду — это возможно. Понимал, что какой-то шанс есть, если хорошо работать и удачно сложатся карты. Я уже думал об этом и старался по максимуму выкладываться. На турнире, где разыгрывались квоты стран на Олимпиаду, мне было волнительно. Понимал, что если не добуду квоту, меня убьют», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

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