Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал завоевание путёвки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Кондратюк стал победителем чемпионата России, он опередил соотечественника Михаила Коляду.



«Мне казалось, что отобраться на Олимпиаду — это возможно. Понимал, что какой-то шанс есть, если хорошо работать и удачно сложатся карты. Я уже думал об этом и старался по максимуму выкладываться. На турнире, где разыгрывались квоты стран на Олимпиаду, мне было волнительно. Понимал, что если не добуду квоту, меня убьют», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.



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