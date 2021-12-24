Загитова: не завидую судьям, которые будут оценивать фигуристок на чемпионате России
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова поделилась ожиданиями от женской короткой и произвольной программ на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.
«Очень волнительно за девочек. Конечно, я не завидую судьям, которые будут их оценивать. Очень жаль, что здесь не целый состав. У нас травмировалась Даша Усачёва, Алёна Косторная тоже. Здоровья им. Остальным девочкам удачи», — сказала Загитова в эфире Первого канала.
Короткая программа у женщин уже стартовала сегодня, 24 декабря. Её результаты станут известны в 20:50 мск.
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