Валиева безошибочно откатала короткую программу на ЧР, получив баллы выше мирового рекорда

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с короткой программой на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

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15-летняя спортсменка не совершила ошибок в элементах и получила итоговый балл за короткую программу выше своего же мирового рекорда — 90,38. Предыдущий рекорд мира, установленный Валиевой — 87,42.

Фаворитками чемпионата России, помимо Валиевой, являются Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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