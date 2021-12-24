Кондратюк: вышел заряженным? Не разряженным же выходить на лёд

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о своих эмоциях во время проката на чемпионате России.

«На льду было больше эмоций? Не знаю, что на это ответить. Вышел заряженным? Ну не разряженным же выходить на лёд. Господь Бог помог выступить. Какое вдохновение мне может дать Санкт-Петербург как художнику? Я только завтра пойду вдохновляться культурной столицей, тогда и посмотрим», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла. Серебро чемпионата России завоевал медалист Олимпийских игр-2018 Михаил Коляда.