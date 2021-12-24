Кондратюк впервые в карьере выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Победа 18-летнего российского фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате страны стала для него первой в карьере. В 2020 году Марк выигрывал бронзу всероссийских соревнований (260,31).

Напомним, ранее сегодня, 24 декабря, российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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