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Камила Валиева оценила свои результаты на чемпионате России

Камила Валиева оценила свои результаты на чемпионате России
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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свои результаты на чемпионате России.

«Всегда есть к чему стремиться. Я бы сказала, что сегодня сделала какой-то промежуточный вариант между максимумом и почти хорошим. Катание всегда можно развивать, неважно, какой у тебя уровень, какие ты баллы набираешь. Я же не считаю баллы, а говорю по своим ощущениям. Баллы выставляют судьи, от меня зависит только моё катание.

Немного волнительно открывать программу. Когда катаешь первым, у тебя есть время только перед шестиминуткой как-то себя завести. На шестиминутку выходишь, разминаешься, и после этого у тебя есть минута 20 секунд, и ты должен встать на программу. Немного волнительно, так как катаешь первым, открываешь соревнования, надо выступить достойно. Мне кажется, сегодня я с этим справилась, довольна собой.

Отбор на Олимпиаду? Немного волнительно, особенно когда заходишь в соцсети. Если ты об этом не думаешь, за тебя другие говорят об олимпийском сезоне. Пролистываешь, пролистываешь, и знаете, остаётся небольшой осадок. Заходишь в интернет, чтобы расслабиться, и выходишь из него с небольшим комом нервозности. Какая социальная сеть самая нервная? Когда как, иногда даже в «Тиктоке» попадаются в рекомендациях паблики по фигурному катанию. В «Инстаграме» иногда тоже бывает, но это если искать. Иногда попадается негатив, я ничего не могу с этим поделать. Листаешь, и попадается.

Хватает ли времени посмотреть другие чемпионаты? Я фигурное катание смотрю, только если отрывками. В свободное время хочется отвлекаться, заниматься чем-то другим, кроме фигурного катания», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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