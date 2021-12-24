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Трусова упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на ЧР

Трусова упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на ЧР
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Российская фигуристка Александра Трусова грубо ошиблась во время исполнения короткой программы на чемпионате России.

17-летняя фигуристка упала во время приземления после тройного акселя. Из-за этого спортсменка набрала только 74,21 балла. На момент написания новости Трусова располагается на третьей позиции женского протокола. Лидирует Камила Валиева, набравшая 90,38 балла, что является результатом выше мирового рекорда.

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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