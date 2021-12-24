«Я бы лично купил билет, чтобы увидеть её выступления». Ягудин — о чистом прокате Валиевой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на безошибочное выступление Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России.

«Комментарии здесь излишни. Вы все прекрасно видели. Первый стартовый номер. Естественно, волнение от того, что этот чемпионат России очень важен. Потому что здесь в эти дни идет отбор на Олимпиаду в Пекине. Она выходит и радует нас вот такой красотой.

Я себя поймал на мысли, что я бы сам лично купил бы билет, чтобы вживую посмотреть на то, как выступает Камила Валиева. Утонченно, все четко, как любит говорить Татьяна Анатольевна Тарасова – она каталась шепотом. Здесь стояла такая тишина на льду, что можно было слышать, как она разрезает лед своими лезвиями.

Даже Этери Георгиевна особо ничего не обсуждает со своей ученицей. Система работает и позволяет ученицам этого тренерского штаба выступать вот так, на одном дыхании.

Мы с вами стали свидетелями театральной постановки, где все сказано», – сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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