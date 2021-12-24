Загитова: баллы Валиевой абсолютно честные. Надеюсь, Трусова сделает бэк в произвольной

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова отреагировала на результаты фавориток чемпионата России Камилы Валиевой и Александры Трусовой в короткой программе чемпионата России.

«Девочки из первой группы очень старались. Камила Валиева — тут, мне кажется, всё понятно. У неё баллы абсолютно честные. Петросян также классно выступила, у неё есть какая-то своя энергетика, драйвовая девочка.

А Саша Трусова сделала всё, что она могла. Единственное, аксель ей пока не удаётся. Но думаю, что на Олимпиаде всё получится. Будет ли бэк у Трусовой в произвольной. Я надеюсь, что да. Я вижу тренировки», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

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