Чемпионский прокат Марка Кондратюка в произвольной программе чемпионата России

Сегодня, 24 декабря, завершились соревнования в одиночном катании у мужчин в рамках чемпионата России. Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

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Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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