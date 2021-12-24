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Софья Самоделкина прокомментировала своё выступление на чемпионате России

Софья Самоделкина прокомментировала своё выступление на чемпионате России
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Российская фигуристка Софья Самоделкина оценила своё выступление на чемпионате России.

«Была небольшая помарка, опустила спину. Публика хорошо встречала, лёд хороший. На утренней тренировке не особо пошёл тройной аксель. Выходила собранной, чтобы в нужный момент всё сделать. Раскатала коньки, подкладываю губки, силиконы, но уже не чувствую, что коньки новые.

Какие бы баллы ни поставили, я выполняю свою работу, стараюсь делать чистый прокат — а судьи уже определяют, какие баллы ставить. Какая у меня цель? У девчонок своя задача, у нас — своя. Они вчетвером-впятером борются за своё, юниоры — за своё. Девочки постарше — между собой, мы — между собой. Не могу сказать, что кто-то с кем-то борется, я приехала показать, что умею», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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