Обидное падение Трусовой во время короткой программы на чемпионате России. Видео

Российская фигуристка Александра Трусова представила короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Трусова начала номер с обидного падения.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

17-летняя фигуристка упала во время приземления после тройного акселя. Из-за этого спортсменка набрала только 74,21 балла. Она занимает промежуточное четвёртое место. Лидирует Камила Валиева, набравшая 90,38 балла, что является результатом выше принадлежавшего ей же мирового рекорда.

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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