Щербакова после своей короткой программы уступила Муравьёвой и Валиевой по баллам

Чемпионка мира, российская фигуристка Анна Щербакова после исполнения короткой программы уступает Софье Муравьёвой и Камиле Валиевой. Спортсменка группы Этери Тутберидзе набрала 81,46 балла.

Отметим, что идущая второй фигуристка группы Евгения Плющенко Софья Муравьёва опередила Щербакову на 0,41 балла.

Фаворитками чемпионата России, помимо Щербаковой, назывались Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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