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Софья Муравьёва: чуть-чуть удивилась оценкам

Софья Муравьёва: чуть-чуть удивилась оценкам
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Российская фигуристка Софья Муравьёва оценила своё выступление на чемпионате России.

«Здесь выступать очень классно, огромная поддержка. Благодарна всем, особенно тренерскому штабу, всей нашей академии. Моя цель — выступить чисто, на 100%, показать себя. О медалях и местах не думаю, только о чистых прокатах. Прокат очень хороший, я довольна. Готовимся к завтрашнему дню. Очень хочется выступать на взрослом уровне, я готова. Чуть-чуть удивилась оценкам», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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