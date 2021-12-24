Тренер Мозалёва: фатального провала в прокате Андрея не было

Тренер Андрея Мозалёва Кирилл Давыденко оценил выступление своего подопечного на чемпионате России.

«Как оцениваю выступление Андрея? В короткой программе, к сожалению, не сделал четверной сальхов, а в произвольной молодец, боролся. Упал с тройного акселя, но мне показалось, что на секундочку отпустил концентрацию. После четверного тулупа во второй половине как будто успокоился, а тут, знаете, как в автогонках, чуть-чуть отвлёкся, и получается ошибка. Я это не связываю с какой-то усталостью физической, а с потерей концентрации.

Должен ли Андрей ехать на Олимпиаду? Это уже как решит федерация. Он молодец, собрался. Тут многие заслуживают поездки, в том числе и Андрей. Да, упал в короткой с недокрученного сальхова, в произвольной с акселя, но набор боевой. Есть куда стремиться, но поймите, на тренировках мы делаем и другие четверные, чтобы собрать всё это в одну корзинку, нужно время. Поэтому фатального провала не было. Конечно, надеешься на лучшее, но я, когда учу своих спортсменов, всегда говорю: ты своё покажи, а судьи уже свой вердикт вынесут», — передаёт слова Давыденко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.