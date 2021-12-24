Елизавета Туктамышева объяснила своё падение в короткой программе на чемпионате России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала собственное выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Из-за обидного падения она показала лишь промежуточный 7-й результат.



«Рада, что половина чемпионата закончилась, это уже вызывает облегчение. Конечно, досадно, но всё бывает. Алексей Николаевич сказал: «Это жизнь, никто не застрахован».



Скорее всего, это нервы, потому что важный старт. Очень давно не падала с акселя, наверное, первое падение за много лет. Так хорошо вылетела, как обычно я вылетаю. Почему-то раньше времени подумала, что уже всё сделано, и начала раскрываться. Это на меня очень непохоже, нетипичная ошибка, но видимо, так должно было быть.



На произвольную буду выходить, чтобы откатать так, чтобы не было сожалений. Оптимизм у меня, надеюсь, никогда не пропадёт.



Три балла от Трусовой? Три балла — не такой большой разрыв. Завтра будет ещё один интересный

День», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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