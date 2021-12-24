Российская фигуристка Анна Щербакова оценила своё выступление на чемпионате России.

«В целом я довольна прокатом, и технической составляющей, и старалась показать, как мы работали над программой. Всего лишь второй старт с этой программой, хотелось себя улучшить по сравнению с прошлой.

Образ очень интересный, идея такая, что в начале программы я вытаскиваю из себя струну и потом как будто бы играю на этой струне. Старалась пластикой это передать.

Как Олимпийские игры влияют на старт? Если вы будете думать, что приехали отобраться на Олимпийские игры, то будет сплошное волнение и никакого конструктива. До программы думаю о каждом жесте, элементы, и только после можешь подумать об оценках, о месте. Но эти мысли можно допускать только после проката, иначе ничего хорошего не будет. Пересмотрю свой прокат со стороны, надеюсь, меня всё устроит.

На произвольной нужно рисковать? Абсолютно независимо от оценок и мест, в произвольной я буду исходить только от своей формы, как я себя буду ощущать. Выберу вариант, максимально подходящий для себя завтра. Сейчас всё хорошо, меня ничего не беспокоит», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.