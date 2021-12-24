Софья Самодурова: болею за Туктамышеву и хочу, чтобы у неё всё получилось в этом сезоне

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказал о своих отношениях с Елизаветой Туктамышевой.

«Я готова, готова рвать и метать, я тут для того, чтобы показать всё, на что сейчас способна. А способна я на чистые два проката. Будем бороться, терпеть. Сегодня почти не волновалась. Очень приятно кататься дома, безумно счастлива. Волнения вообще не было — либо я так хорошо готова, либо это безумная поддержка зрителей.

Чуть-чуть переживала за Лизу, я не видела, но слышала вздохи зрителей, и подумала: «Всё, выключайся». Тренер на меня посмотрел так, всё понятно, я ничего не слышу. Безумно довольна, получила удовольствие. Я с Лизой очень хорошо общаюсь, мы всегда друг друга поддерживаем на тренировках. Очень болею за Лизу и хочу, чтобы у неё всё получилось в этом сезоне, как она хочет.

Наверное, это самый спокойный чемпионат России для меня. Посмотрим, что будет завтра. Но сегодняшним днём довольна. Надо показать всё, что я умею. По моей улыбке видно, что я сегодня безумно рада», — передаёт слова Самодуровой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.