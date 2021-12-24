Произвольная программа Семененко, которая оставила его вне пьедестала чемпионата России

Сегодня, 24 декабря, завершились соревнования в одиночном катании у мужчин в рамках чемпионата России. Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28). Лидер мужских соревнований после короткой программы Евгений Семененко занял лишь четвёртое место, набрав в сумме 274,28 балла.

Посмотреть видео можно на сайте Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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