Избитый российский фигурист Дмитрий Соловьёв опубликовал первый пост из больницы

Олимпийский чемпион, российский фигурист Дмитрий Соловьёв опубликовал первый пост в социальных сетях после избиения.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Соловьёва.

«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична! Ваша поддержка и любовь даёт мне силы бороться! Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность! Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня! Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам!

Низкий поклон всем, кто сейчас рядом! Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!

Большое спасибо Васе Конову, Тине Канделаки и всем СМИ за корректное отношение.

Моя самая лучшая девочка, Анюта, твоя поддержка, любовь и забота творят чудеса! Всё время рядом, на связи с врачами, вкусняшки в больницу и ещё бесконечное количество помощи! Я даже представить не мог, что в тебе столько сил!

Леночка, мой директор, если бы не ты, об этой истории так никто бы и не узнал, ведь изначально никто из нас не хотел никакой огласки, но сейчас я понимаю, что это было правильно. Люди должны видеть на примере других как бывает в жизни, как стоит и не стоит себя вести. Любое действие предполагает ответственность.

И, конечно, мамочка! Спасибо тебе за всё! Обещаю первым делом после больницы приехать к тебе и крепко обнять!» — написал Соловьёв у себя в «инстаграме».

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами. У Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.

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