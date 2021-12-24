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Плющенко и Тутберидзе стоят рядом на чемпионате России. Фото

Плющенко и Тутберидзе стоят рядом на чемпионате России. Фото
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию. Женщины-одиночницы представляют короткие программы.

В зале находятся заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко, который также является тренером.

«Напряжение», — подписал фото Плющенко и Тутберидзе журналист Джэки Вонг.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Вонг.

Чемпионат России носит статус отборочного турнира. На основе результатов должен быть сформирован состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

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