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Майя Хромых прокомментировала свою ошибку на чемпионате России

Майя Хромых прокомментировала свою ошибку на чемпионате России
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Российская фигуристка Майя Хромых прокомментировала свою ошибку на чемпионате России.

«Засуетилась, вернее, засомневалась, поэтому не получилось. В принципе, не нервничала. Конечно, расстроилась. Смешанные эмоции. На тренировках с такого положения я поднимала тройной, тут сделала двойной. Наверное, не давит, моя задача — сделать всё, что могу. Не могу ответить, ощущаю ли себя претендентом на Олимпиаду. Произвольную буду катать с двумя четверными. Сальхов и тулуп», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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