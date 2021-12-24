Хромых допустила грубую ошибку во время короткой программы на ЧР

Российская фигуристка Майя Хромых, являющаяся воспитанницей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, представила короткую программу на чемпионате России. Во время исполнения каскада спортсменка дотронулась до льда рукой и второй прыжок сделала только в два оборота, из-за чего ей снизили баллы.



Хромых набрала 69,36 балла. Она заняла лишь 8-е промежуточное место.



Чемпионат России носит статус отборочного турнира. На основе результатов должен быть сформирован состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



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