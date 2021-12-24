Хромых допустила грубую ошибку во время короткой программы на ЧР
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Российская фигуристка Майя Хромых, являющаяся воспитанницей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, представила короткую программу на чемпионате России. Во время исполнения каскада спортсменка дотронулась до льда рукой и второй прыжок сделала только в два оборота, из-за чего ей снизили баллы.
Хромых набрала 69,36 балла. Она заняла лишь 8-е промежуточное место.
Чемпионат России носит статус отборочного турнира. На основе результатов должен быть сформирован состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
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